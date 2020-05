Andere naam en clubkleuren voor Noord-Limburgers, 'speelt Lommel City straks in het hemelsblauw'?

De overname van Lommel door de City Football Group (CFG), de franchise achter Manchester City, zou bijna rond zijn. Details over de deal worden echter goed binnenskamers gehouden.

Wat kan het snel gaan voor een voetbalclub. De voorbije weken moesten ze nog alle zeilen bijzetten om de licentie voor profvoetbal te behalen en nu staan ze op de rand van een overname door het grote Manchester City?

Lommel City

Maar welke veranderingen zal die overname door CFG teweegbrengen. Allereerst zal Lommel een club worden waar veel jonge talenten de kans zullen krijgen. Daarnaast zou het ook tot een naamsverandering kunnen leiden. Alle club in de portefeuille heten 'XXX City', zoals Manchester of New York.

Blauw, zo hemelsblauw

Wordt de grootste voetbalclub in de Noord-Limburgse stad van een paar tienduizenden inwoners straks omgedoopt tot Lommel City? En wat met de clubkleuren? Ook hemelsblauw, zoals Ney York en Man City? VZW Lommel United moet daar volgens Het Belang van Limburg nog zijn goedkeuring over geven. Van clubkleuren wisselen zou wel eens gevoelig kunnen liggen bij de achterban van de club ...