Club Brugge wil ook weten wat KBVB van plan is met miljoenen coronasteun

Niet enkel de competitieformat wil Club Brugge vrijdag op de agenda zien staan, maar ook een discussie over wat de KBVB met de coronasteun gaat doen die ze van UEFA en FIFA gaan ontvangen.

Club wil dat de Pro League gaat onderhandelen met de voetbalbond om dat geld voor een deel naar de noodlijdende clubs te zien vloeien. In totaal gaat het om 4,3 miljoen euro steun van de UEFA en 463.000 euro van de FIFA voor elke federatie. Club wil dat geld naar de federaties zien komen.

Daarnaast is er ook nog de discussie over de Europese gelden, waar Anderlecht en Genk een deel (10 procent) van opeisen als compensatie. Club laat weten dat het al 1.350.000 euro in een pot stort en is niet van plan daar nog bovenop te doen.