Klaar om door te breken bij Genk? 'Hij weet dat het tijd kost'

Benjamin Nygren heeft zijn kwaliteiten nog niet ten volle kunnen tonen bij Genk. Maar volgens zijn ex-sportief directeur is dat maar een kwestie van tijd.

Toen hij terugging naar Zweden, heeft Benjamin Nygren kunnen profiteren van de lichere lockdownmaatregelen in het Scandinavische land. Zo kon hij samen met anderen meetrainen met zijn ex-club IFK Göteborg.

Een opportuniteit voor zijn ex-sportief directeur om een balans op te maken van het eerste seizoen van het 18-jarige talent. Een moeilijk seizoen waarin hij slechts drie wedstrijden mocht beslechten.

"Het is niet eenvoudig geweest voor hem, maar het niveau is wel gestegen. Benjamin komt goed overeen met de staff, wat belangrijk is", zegt Kennett Anderson bij de Göteborg Post. "Maar Benjamin is een slimme jongen en weet dat het hem tijd zal kosten."