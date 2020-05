Ex-sportief directeur stelt zich vragen bij project PMG: "Toen ik bij KVO zat, was er weinig of geen potentieel"

Het is nog even bang afwachten bij KV Oostende of ze hun proflicentie gaan krijgen. 'Normaal gezien' wel, maar het hangt af van het BAS, dat intussen wel al serieus bekritiseerd werd. Voormalige sportief directeur Hugo Broos stelt zich ook vragen bij het project van overnemer PMG.

Broos las ook dat PMG een businessmodel wil uitbouwen waarin ook veel jeugd voorkomt. “Red je het met 23-jarigen in 1A? Kan je dat volhouden als je wekenlang laatste staat? Of naar 1B zakt…? Wanneer corrigeer je dat? En waar vind je de beste jongeren?", vraagt hij zich af in Krant van West-Vlaanderen. "Met alle respect: toen ik bij KVO werkte, zag ik in de jeugd weinig of geen spelers met potentie voor het eerste elftal. Dat is daar van nul herbeginnen. En om jonge talenten van elders aan te trekken, heeft de club te weinig middelen. Welk jong talent staat nu te springen om voor KVO te tekenen?” PMG wil ook datagericht gaan recruteren, zoals Anderlecht. “Looplijnen, actieradius kennen … dat is een interessante tool. Maar finaal is het oog toch ook belangrijk. En de mentaliteit…”