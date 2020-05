D'Hooghe ziet lawine aan blessures aankomen bij teams die weer gaan voetballen: "Schrijnend dat economie van geneeskunde wint"

Vorige maand reageerden hier al een paar clubdokters dat een te korte voorbereiding gevaarlijk zal zijn voor blessures. Bij Barcelona delen de clubartsen intussen die zorgen. Michel D'Hooghe, voorzitter van de medische commissie van de FIFA, ziet onvermijdelijk een blessuregolf aankomen.

De competities die nu willen hervatten, zullen een voorbereidingstijd van een paar weken krijgen. De clubartsen waarschuwen dat achillespees-, quadriceps- en hamstringblessures veel zullen voorkomen.

“Spier- en peesblessures zullen inderdaad niet te tellen zijn als de voorbereiding zo kort is”, zegt dr. Michel D’Hooghe (75) in Het Nieuwsblad. “In een voorbereiding op het seizoen heb je zes à zeven weken nodig. Dan komen de spelers nog terug uit vakantie waar ze nog wat aan sport hebben gedaan."

Einde carrière

"Nu zaten ze thuis en konden ze geen kant uit. Spieren en pezen worden enorm belast. Wetende dat de achillespees de belangrijkste pees in het menselijk lichaam is, is dit een enorm risico. Een chronisch achillespeesletsel kan leiden tot het einde van een carrière.”

D'Hooghe ijverde eerder al om de competities niet weer op te starten. "Ik dacht dat nu het gezond verstand zou zegevieren maar het begint weer te keren. Ik ben ook zes jaar clubvoorzitter geweest en je hoeft me dus niet te zeggen hoe belangrijk het economische aspect is voor een professionele voetbalclub. Maar er zijn grenzen. Het is schrijnend dat ook nu weer de economie het van de geneeskunde wint.”