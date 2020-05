UEFA komt met nieuw voorstel, geen Europees voetbal voor AA Gent en Antwerp?

De UEFA zit met de handen in het haar. De kalender van zowel de huidige campagne als die van volgend seizoen zitten propvol en de kans is groot dat UEFA zal moeten snoeien in de competities.

Volgens het Britse blad The Times ligt de prioriteit van de UEFA bij het afwerken van de huidige campagne van zowel de Champions League, als de Europa League. Daardoor wordt het moeilijk om de voorrondes van de volgende campagne ook nog te spelen.

Mogelijk worden de voorrondes geannuleerd. Club Brugge en Charleroi waren beide al verzekerd van hun plek in de groepsronde. Club Brugge treedt aan in de Champions League, terwijl Charleroi met hun 3e plek aantreedt in de Europa League. Voor AA Gent, Antwerp en Standard is dat echter minder goed nieuws.

Die drie clubs zouden aantreden in de voorrondes. Het is nog niet duidelijk of de voorrondes geschrapt zullen worden of dat er een verkorte ronde aankomt.

Wat wel zeker is, is dat er veel kritiek zal voortkomen uit de beslissing van de UEFA. Vooral clubs die benadeeld worden door het nieuwe voorstel zullen het hier niet bij laten.