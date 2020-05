BREAKING: Geen Premier League tot en met 1 juni, zelfs niet achter gesloten deuren

De Britse regering heeft een beslissing genomen over alle sportevenementen in Engeland. Zo weet de Premier League ook wanneer een mogelijke heropstart kan plaatsvinden.

De Britse regering heeft het verboden om sportevenementen te laten doorgaan tot en met 1 juni. Of de maatregel verlengd wordt of dat de Premier League kan herstarten vanaf 1 juni is nog niet zeker.

Wat wel zeker is, is dat er voorlopig geen sportevenementen mogen plaatsvinden. Zelfs niet achter gesloten deuren.

Een heropstart van de Premier League laat dus nog even op zich wachten. De komende dagen zal ongetwijfeld meer duidelijk worden.