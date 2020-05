Michel Louwagie niet te spreken over initiatief Club Brugge: "Dit is not done!"

Het ziet er steeds meer naar uit dat er volgend seizoen 18 ploegen zullen aantreden in de Jupiler Pro League. Het voorbije weekend stuurde Club Brugge een stevig signaal uit, via een mailtje naar alle profclubs. Maar niet iedereen is even opgezet met dit Brugs initiatief.

Michel Louwagie is zo iemand. De AA Gent-manager is een van de leden van de werkgroep die zich bezighouden met het competitieformat van volgend seizoen. Dat Club Brugge los van deze werkgroep handelt, schiet in het verkeerde keelgat bij Louwagie. "Over de inhoud van het voorstel wil ik niets kwijt", vertelt Louwagie in GvA. "Ik vind dit echter niet collegiaal. Dis is not done!" "Wat Club Brugge heeft gedaan, doe je gewoon niet. Waar zijn wij dan de voorbije weken mee bezig geweest!?"