RC Mechelen-voorzitter De Keersmaecker geeft meer uitleg over samenwerking met Anderlecht: "Onze jeugdtrainers worden opgenomen in het netwerk"

Toch wel opvallend nieuws maandagochtend: Anderlecht gaat een samenwerking aan met Racing Mechelen op gebied van jeugdwerking. Daarmee breidt de club zijn netwerk verder uit, nu in Antwerpen.

Anderlecht had al samenwerkingsakkoorden met clubs in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Kempen en Limburg, maar nog niets in de buurt van Antwerpen. Wat haalt Racing Mechelen nu uit zo'n samenwerkingsverband? "Vooral expertise. Er gaat een wisselwerking tussen de twee komen op gebied van jeugdopleiding", aldus voorzitter François De Keersmaecker.

"In de praktijk betekent dat dat wij spelers naar Neerpede kunnen sturen voor trainingen, dat er jeugdtoernooien tussen de clubs kunnen georganiseerd worden, dat er talentdagen worden ingelast... Maar vooral ook dat onze trainers in het netwerk worden opgenomen, want er zullen clinics gegeven worden om iedereen beter te maken", zegt de ex-bondsvoorzitter.

Ik wil wel benadrukken dat iedereen bij ons welkom blijft, ongeacht het niveau

Het betekent uiteraard ook dat de beste jeugdspelers zullen worden opgepikt door Anderlecht. "Dat is de bedoeling, maar wij gaan ook profiteren door ons niveau omhoog te halen, want we willen interprovinciaal jeugdvoetbal bereiken. Voor Anderlecht is de jeugddetectie belangrijk en zo kunnen ze makkelijker talent ontdekken."

"Wij willen wel benadrukken dat nog altijd iedereen bij ons terecht kan, wat hun niveau ook is. Dat is belangrijk voor Racing Mechelen. We gaan niet kaalgeplukt worden of zo. De besten van de besten krijgen wel makkelijker de kans om opgepikt te worden door Anderlecht. Wij nemen onze rol in Mechelen Noord heel serieus. We willen er zijn voor iedereen. Dit gaat ons qua jeugdwerking heel wat vooruit helpen", besluit De Keersmaecker.