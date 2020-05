Gert Verheyen hard voor Moeskroen: "Dat had nog weinig met elitevoetbal te maken"

Ook analist Gert Verheyen was verrast met de toekenning van de licentie aan Moeskroen. Voorzitter Declercq verklaarde achteraf dat Moeskroen zijn plaats heeft in het elitevoetbal. Iets wat Verheyen erg betwijfelt in het Nieuwsblad.

"De laatste keer dat ik er kwam om commentaar te geven... Dat had nog maar weinig te maken met elitevoetbal", klinkt het. "Als je de naam van de club op de stoeltjes niet kan lezen, dan is dat geen goed teken. Evenmin dat de kleedkamers er nog onveranderd uitzien dan wanneer ik veertien jaar geleden gestopt ben met voetballen. Ten tijde van Jestrovic, Ban en de Mpenza's: dan hadden ze wél hun plaats!" "Het BAS heeft hiermee nog maar eens zijn reputatie onderstreept. Dat de licentie er komt, is een kaakslag voor iedereen die correct werkt. Dat is het failliet van het systeem", aldus Verheyen.