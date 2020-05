Doek valt voor ex-club Axel Witsel

Tianjin Tianhai, de ex-club van Axel Witsel heeft het faillissement aangevraagd. De Chinese club kampte met enorme financiële problemen, onder andere door illegale marketingpraktijken.

Alexandre Pato, Anthony Modeste en Axel Witsel zijn zowat de meest ronkende namen die voor de club hebben gespeeld. Maar nu is het boeken toe voor de club.

In 2018 kwam de club in opspraak toen bekend geraakte dat hun voorzitter betrokken was bij illegale marketingpraktijken. Dat resulteerde in een naamswissel en enkele van de beste spelers verlieten de club.

De club kon dit seizoen nog wel degradatie vermijden, maar door de financiële problemen gaat de club nu ten onder. De club liet al weten officieel het faillissement te hebben aangevraagd.

Door het verdwijnen van Tianjin uit de Chinese competitie, wordt mogelijk Shenzhen weer opgevist. Die club kon degradatie dit seizoen niet vermijden.