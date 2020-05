Vanhaezebrouck over wanneer hij weer trainer wil worden: "Alles is opgeschoven"

Hein Vanhaezebrouck was niet langs de velden te zien, maar daarom was hij afgelopen seizoen niet minder op uw tv of in de krant te bewonderen. Hij is een veelgevraagd analist en zal dat blijkbaar nog een tijdje blijven.

Vanhaezebrouck moet immers een operatie ondergaan. "Het gaat over een medische ingreep van niet dringende aard. Die zou oorspronkelijk uitgevoerd worden tegen het begin van het nieuwe voetbalseizoen, maar zal nu pas voor augustus of september zijn, denk ik. Daardoor is alles opgeschoven", klinkt het bij Sporza. Eigenlijk wou hij volgend seizoen weer als trainer beginnen, maar nu is het plan om nog even zijn analistenjob aan te houden. "Instappen in januari? Misschien omdat er dan een voorbereidingsperiode is. Die periode is wel korter, maar het is tenminste niet van de ene dag op de andere inspringen."