"Waasland-Beveren mag op bedevaart naar Compostella"

Benieuwd of ze het op de Algemene Vergadering ook zo zien, maar zowat elke analist is ervan overtuigd dat het voorstel van Club Brugge de beste oplossing is om straks redelijk vlot aan de nieuwe competitie te kunnen beginnen. Hein Vanhaezebrouck ziet wel één club die bijzonder dankbaar moet zijn.

Ook Vanhaezebrouck is gewonnen voor het idee van Club om met 18 te spelen. "In dat scenario is er een club die op bedevaart mag. Niet naar Scherpenheuvel, maar helemaal naar Compostella: Waasland-Beveren. Ze haalden 0 op 21 in hun laatste matchen met 2 gemaakte goals en 18 tegen. Zeggen dat ze thuis tegen AA Gent in eerste konden blijven, daarover zeg ik: never. Waasland-Beveren was een vogel voor de kat. Dat wist iedereen. Ze zijn gered door corona", zegt hij bij Sporza.

Ook OHL en Beerschot zouden er dan bijkomen, maar dan hebben de ploegen die doorgaans beneden bengelen wel een probleem. "Tegelijk is het ook slecht nieuws voor Waasland-Beveren, want als OHL opnieuw in 1A geraakt, zal het zijn om er nooit meer uit te vallen. Leuven is een grote stad, heeft een rijke eigenaar, die zal investeren. Ook Beerschot zal er alles aan doen om in 1A te blijven."