Heel tevreden, maar toch lijkt Genk Didillon terug naar Anderlecht te sturen: dit is waarom

Vandaag komt er duidelijkheid over Thomas Didillon. De 24-jarige doelman werd na Nieuwjaar uitgeleend aan Genk, waar ze heel tevreden over hem zijn. Maar toch twijfelden de Limburgers sterk of ze zijn optie gaan lichten...

Zo verwonderlijk is dat ook niet. Didillon moet nog 1,65 miljoen euro kosten en Genk heeft nog vier doelmannen onder contract liggen. Danny Vukovic is weer helemaal fit en heeft Genk in het verleden grote diensten bewezen. Daarnaast is er ook het 18-jarige grote talent Maarten Vandenvoordt, die hersteld is van zijn elleboogblessure. Genk zou dus nog geld moeten dokken terwijl het er ook aan kan verdienen. Ze hebben immers 25 procent van de transferrechten verworven toen ze Didillon huurden en als Anderlecht de Fransman verkoopt - wat ze ook willen doen - levert hij nog een extra centje op. Ze zijn heel tevreden over Didillon, maar willen ook Vandevoordt niet blokkeren.