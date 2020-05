Kris wagner uit beschuldigingen aan adres CEO Pierre François: "Meer dan eens meegemaakt dat hij zich moeide in tuchtdossiers"

Kris Wagner heeft gesolliciteerd voor de job van Peter Bossaert, CEO van de KBVB. Omdat hij "hem niet de juiste man op de juiste plaats" vindt. Maar hij komt ook met concrete beschuldigingen richting zowel Bossaert als Pro League CEO Pierre François.

Zo kon hij volgens hemzelf zijn werk als bondsprocureur niet deftig doen omdat er druk van bovenaf kwam. "Ik heb het meer dan eens zwart op wit meegemaakt dat de CEO van de Pro League zich in individuele tuchtdossiers mengde en erop aandrong dat die of die speler toch niet zou worden vervolgd”, zegt Wagner in Het Nieuwsblad.

“Voor de praktijken waarmee ik geconfronteerd ben geworden, bestaat een woord: normvervaging. Iedere keer dat ik met zoiets geconfronteerd werd, heb ik de kat de bel aangebonden. Dat werd mij dan vervolgens door de CEO van de voetbalbond allerminst in dank afgenomen. Er bestaat binnen het voetbal een cultuur van we gaan elkaar vooral toch geen pijn doen."

Pierre François reageerde ook: “Het enige dat ik hem ooit gezegd heb, is dat ik de straf van Malinovskyi overdreven vond. Ik heb nooit gemaild of druk uitgeoefend.”