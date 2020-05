Bölöni reageert toch aangeslagen op beslissing van Great Old: "Ik wil dit eerst even verwerken"

Antwerp FC maakte eerder vandaag bekend dat het contract van Laszlo Bölöni niet wordt verlengd. De Roemeen heeft inmiddels gereageerd op het nieuws.

VTM Nieuws slaagde erin om Laszlo Bölöni eventjes aan de lijn te krijgen. De Roemeen had eerder al zelf laten vallen dat het misschien tijd is voor een nieuwe uitdaging, maar uit zijn woorden is toch enige verslagenheid af te leiden.

“Ik wil momenteel nog niets zeggen”, aldus de coach. “Het is nog te vroeg. Ik heb even tijd nodig om dit verwerken. Misschien wil ik over drie of vier dagen wel iets kwijt. We zullen dat op het moment zelf wel zien.”