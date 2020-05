Mario Balotelli ging, omwille van de zelfisolatie, door een moeilijke periode: "Ik werd gek"

Elke voetballer gaat/ging op zijn eigen manier om met de lockdown. Voor Mario Balotelli ging het niet van een leien dakje. De aanvaller van Brescia werd naar eigen zeggen "gek" en at in het begin van de lockdown "gewoon karton".

Mario Balotelli gaf meer uitleg over zijn lockdown in een livegesprek op Instagram met Alessandro Matri, een ex-aanvaller. Balotelli legde uit dat hij door een moeilijke periode is gegaan. "In het begin at ik eigenlijk gewoon karton. Daarna kon ik gelukkig terug gewoon eten bestellen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

De zelfisolatie maakte het Balotelli ook mentaal lastig. "Ik stond er helemaal alleen voor en het maakte mij gek. Ik was eenzaam, want mijn dochter zit in Napels en mijn zoon is in Zürich", legde de aanvaller uit.