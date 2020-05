Racing Genk geeft meer uitleg bij vertrek Didillon

Thomas Didillon kan ondanks een uitstekend half seizoen bij Racing Genk zijn boeltje pakken. De Franse doelman ziet de aankoopoptie in zijn huurcontract niet gelicht worden en keert dus terug naar Anderlecht.

In Het Belang van Limburg komt Dimitri De Condé terug op de keuze. "We hebben dit gedaan in het belang van zowel Didillon als Vandevoordt. Wij geloven rotsvast in Vandevoordt en willen dan ook alles op hem inzetten."

"Vandevoordt heeft ondanks zijn jonge leeftijd al bewezen dat hij al klaar is om eerste doelman te zijn. Dat zagen we meteen in de oefenmatch tegen Keulen. Wij zien hem als een exceptioneel talent en ook de buitenwereld ziet hem zo."

Dat betekent dus slecht nieuws voor Didillon. "Wij vinden Didillon een goede doelman. Te goed om tweede doelman te zijn. Daarnaast is hij 24 jaar en moet hij ergens aan de slag als eerste doelman."

"Als we Didillon nu een contract hadden gegeven, dan hadden we hem volgend seizoen al moeten verkopen. Daarnaast belemmert hij dan de ontwikkeling van Vandevoordt", staat De Condé rotsvast achter zijn keuze.