Gesprekken tussen Anderlecht en Butez zijn een pak intensiever dan aanvankelijk werd aangenomen

RSC Anderlecht praat met Jean Butez. Dat was al langer duidelijk, maar de gesprekken zijn toch iets intensiever dan aanvankelijk gedacht.

Het was Jean Butez zelf die een weekje geleden liet weten dat RSC Anderlecht contact had opgenomen met zijn zaakwaarnemer. “Maar het gaat om informeel contact. Hendrik Van Crombrugge is er nog steeds”, klonk het bij de doelman.

De contacten zijn echter een pak intensiever dan aangenomen. Bij Anderlecht beseft men dat Hendrik Van Crombrugge wellicht na nog zo'n seizoen niet meer te houden zal zijn. Door Butez nu te halen krijgt de doelman de kans om zich in te passen.

Bovendien is het prijskaartje van Butez gedaald. Les Hurlus vroegen een jaar geleden nog minstens vijf miljoen euro voor de doelman. De vraagprijs is ondertussen al met de helft gedaald.