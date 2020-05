Sinan Bolat hoopt dat Antwerp ooit kampioen kan worden en blikt terug op een van de weinige 'mindere' zaken tijdens zijn passage

Na drie seizoenen scheiden de wegen van Antwerp en Sinan Bolat. Waar hij straks naartoe gaat is ook voor hem nog niet helemaal zeker.

Tijdens de winterstop waren Sinan Bolat en Antwerp bijna rond over een nieuwe overeenkomst, maar toen kwam het er niet van. "In januari waren we rond. Maar toen ik een tijdje niks meer hoorde, wist ik dat de kans klein was dat we nog tot een overeenkomst zouden komen. Jammer dat het zo geëindigd is, maar geen probleem. Ik kan niks slechts zeggen over de mensen van Antwerp", verklaarde Bolat in Gazet van Antwerpen.

Mislopen Europa League

De passage van Bolat komt overeen met de drie jaren waarin Antwerp weer mocht proeven van eerste klasse. "Mindere momenten waren er amper. Het was alleen jammer dat we ons toen niet konden kwalificeren voor de poules van de Europa League. Dat was voor de hele club een grote teleurstelling. Maar ik hoop dat het in de toekomst nog lukt. Ik hoop ook echt dat de droom van de voorzitter uitkomt en dat Antwerp een keer kampioen wordt", luidde het verder.

Een echt afscheid door de fans zit er door de coronacrisis niet in. "Waar ik ook beland, ook al is het in het buitenland, ik hoop wel dat ik nog eens kan terugkomen naar Antwerp om afscheid te nemen", besloot Bolat.