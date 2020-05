Gratis op te pikken in 1B: Westerlo en vaste waarde met aflopend contract komen niet tot een akkoord

Westerlo neemt na drie jaar afscheid van Bryan Van Den Bogaert. Het contract van de linksachter loopt op 30 juni af en beide partijen kwamen niet tot een akkoord.

Bryan Van Den Bogaert tekende in 2017 bij Westerlo nadat hij een jaar zonder club had gezeten. Daarvoor vertoefde hij in de lagere regionen in Engeland en hij heeft ook een verleden bij Antwerp en Heist.

Hij ontpopte zich vrijwel meteen tot basisspeler bij de Kemphanen en miste alleen door schorsing of blessure wat wedstrijden. In zijn derde, en tevens laatste, jaar bij de KVC Westerlo startte de 28-jarige verdediger 24 keer in de basis in de reguliere competitie.

Nu is hij gratis op te pikken. Een interessant profiel dus voor mogelijke gegadigden.