Antwerp wil nog steeds contract verlengen van 'ontgoochelde' Mbokani, maar er ligt een extra element op de tafel

Antwerp lijkt deze zomer grote transformatie te gaan ondergaan deze zomer. Trainer Bölöni verlaat stamnummer één en ook enkele sterkhouders zullen volgend seizoen niet meer te bewonderen zijn bij Deurne-Noord.

Het bestuur wil zijn betere elementen toch proberen te houden en Dieumerci Mbokani is er daar zeker één van. De 34-jarige Congolees was echter de chouchou van Bölöni en Mbokani was dan ook erg ontgoocheld over het vertrek van zijn Roemeense T1.

'The Great Old' hoopt net als vorige zomer zijn topschutter alsnog een contract te laten tekenen. Volgens Het Nieuwsblad duikt er nu wel wat Chinese interesse op. Op zijn 34ste kan Mbokani dus nog een allerlaatste keer een lucratieve slag slaan.