Uiterst bizar: zij kregen geen licentie, maar beslissen straks wel mee over het nieuwe competitieformat

Het belooft later vandaag nog erg woelig te gaan worden op de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur veegde een voorstel van de werkgroep van de tafel en willen nu zelf met een voorstel komen, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Het voorstel omvat onder meer 16 ploegen in 1A en verkorte play-offs. Waasland-Beveren zou degraderen en Westerlo promoveren indien de terugwedstrijd tussen OH Leuven en Beerschot niet zou doorgaan. Er is een 80% meerderheid nodig om het voorstel erdoor te krijgen en dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Opmerkelijk is dat bij de ploegen van 1B, die 1 stem vertegenwoordigen, ook nog Roeselare en Virton mogen meestemmen. Tot 30 juni zijn zij immers nog statutair lid van de Pro League. Het BAS verwees beide ploegen eerder deze week nog naar de amateurreeksen.