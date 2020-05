Antwerp geeft meer uitleg over bekerfinale en mogelijke compensatie: "Momenteel niet in het buitenland"

Voor de bekerfinale wordt het afwachten. Indien mogelijk wordt die gespeeld, maar de optie om in het buitenland te spelen ligt bij hen niet op tafel.

OHL en Beerschot moeten onderzoeken of ze hun promotiematch nog in het buitenland kunnen spelen, maar voor Antwerp-Club Brugge lijkt dat uitgesloten. “We zullen er alles aan doen om die finale nog te spelen”, zegt bestuurder Sven Jaecques in GvA. "De wedstrijd in het buitenland spelen is momenteel niet aan de orde."

Antwerp krijgt wel financiële compensatie als er niet kan gespeeld worden. Ze hadden immers nog een beter Europees ticket kunnen bemachtigen. "Er is een compensatietabel goedgekeurd voor alle ploegen die iets mislopen. Hoe groter de kans dat je iets misloopt, hoe hoger het bedrag. We zouden uiteraard meer opstrijken als die finale wél plaatsvindt, maar alle beetjes helpen."