Mignolet is hyperambitieus voor komend seizoen en wil voor unicum zorgen in Brugse geschiedenis

Simon Mignolet is één van de meest ervaren doelmannen van België. Maar toch is zijn titel met Brugge de eerste keer dat Mignolet kampioen wordt op het hoogste niveau. Met Liverpool heeft hij vorig jaar wel de Champions League gewonnen, maar nooit de titel.

Maar de honger van de doelman is niet gestild na deze landstitel voor Club. Bij de virtuele kampioenenviering liet Mignolet weten wat de doelen voor volgend seizoen waren.

Opnieuw kampioen worden is uiteraard één van die doelstellingen voor volgend jaar. En liefst ook nog eens de beker erbovenop. In Europa was de tweede ronde van de Europa League het eindstation dit seizoen. Volgend jaar wilt hij meer, namelijk overwinteren in de Champions League.

"Overwinteren in Europa is goed, heel goed. Maar we moeten durven mikken op doorgaan in de Champions League en overwinteren op het hoogste niveau", aldus Mignolet.

Ploegmaat Hans Vanakan treedt hem bij. "We missen vooral nog het geloof daarin. Voor Belgische clubs is overwinteren in Europa mooi, maar misschien kunnen we met wat geluk wel doorgaan in de Champions League. Dit jaar hadden we met PSG en Real Madrid twee kleppers geloot. Maar als we 1 klepper loten, is er veel mogelijk."