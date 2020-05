FIFA komt met bijzonder initiatief in strijd tegen Covid-19

FIFA-voorzitter kwam met opvallend nieuws naar buiten. De wereldvoetbalbond gaat een benefietwedstrijd organiseren zodra de gezondheidssituatie dit toelaat. Het doel is om hiermee bij te dragen aan wereldwijde inzamelacties.

Het idee komt voorlopig met weinig uitleg. Waar, wanneer, wie,... vragen die voorlopig allemaal nog onbeantwoord blijven. Wat wel duidelijk is, is dat er wel degelijk een benefietwedstrijd zit aan te komen. De opbrengst van het project gaat naar instanties die werken aan de ontwikkeling van technieken die in de toekomst de behandeling van Covid-19 gemakkelijker moeten maken.

FIFA-voozitter Gianni Infantino kwam met een korte uitleg het project toelichten. "Wij voelen bij FIFA de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de samenleving. Het is aan ons om solidariteit te tonen en daarom willen we er alles aan doen om deze pandemie te bestrijden."

"We hebben in het verleden al donaties gedaan en hebben ook al campagnes gevoerd. Ditmaal gaan we een benefietwedstrijd organiseren. De opbrengst zal regelrecht bijdragen aan wereldwijde inzamelacties."

Voorlopig zijn voetbalwedstrijden met publiek nog verboden, dus is het gissen naar wanneer deze wedstrijd zal plaatsvinden. "Ongeacht hoe lang deze situatie nog duurt zal de wedstrijd doorgaan. Zodra de gezondheidssituatie het toelaat gaan we voorbereidingen treffen.