Schotse competitie beëindigd, Boli Bolingoli tot kampioen gekroond

Boli Bolingoli en Celtic mogen zich kampioen noemen van Schotland. De Schotse voetbalbond besloot om het seizoen te beëindigen.

Het is de 51e titel voor Celtic en ondertussen ook al de negende op een rij. Het bleef in de competitie aartsrivaal Rangers ruim voor. Opvallend, traditieclub Hearts degardeert.

"We hadden het liever anders gezien. Een competitie hoort te worden beslist op het veld, in het stadion, voor de ogen van de supporters. Maar het Coronavirus heeft ons te pakken.

In Engeland doen ze er nog alles aan om de competitie te hervatten. Maar in Schotland dus niet. "Over de hele wereld worden sportcompetities aangetast, maar ook wij kunnen er niet aan ontsnappen", gaf ligavoorzitter Murdoch MacLennan aan.