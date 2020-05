Anderlecht-coach spreekt over zijn depressie: "Ik wissel nog altijd belachelijke hoogtes met onvoorstelbare dieptes af"

Craig Bellamy wordt binnen Anderlecht geprezen voor zijn werk met de beloften. De ex-topvoetballer heeft echter een deel van zijn leven nooit geopenbaard aan de buitenwereld. Naar aanleiding van de Bewustwordingsweek voor de Mentale Gezondheid spreekt hij nu over zijn depressie.

In een lang gesprek met ex-ploegmaat Jamie Carragher vertelt de voormalige aanvaller wat hem bijna over de rand duwde. "3-4 jaar geleden hebben ze bij mij de diagnose "depressief" vastgesteld. Daar neem ik al 3 jaar medicatie voor. Maar ik wissel nog altijd belachelijke hoogtes met onvoorstelbare dieptes af", vertelt hij.

Op zijn 15de verhuisde van Cardiff naar Norwich en daar sloeg de eenzaamheid toe. "Sommige avonden moest ik mezelf in slaap wenen. Ik hou mijn ouders nog altijd verantwoordelijk voor die periode. Die woede, die wrok, die ik toen had, is nog altijd niet opgelost."

Hij gebruikte het op het veld om zijn tegenstanders uit evenwicht te brengen. "Ik wist dat ik zo niet kon winnen tegen een Desailly of Kompany, dus ik moest de strijd met hen aangaan, hen van hun stuk brengen. Enkel als dat lukte, kon ik iets klaarspelen. Ik hield er niet van, maar ik had dat nodig om het beste uit mezelf te halen. Na een match was ik eerder opgelucht dan blij. En als we wonnen, moest ik de week erna exact hetzelfde doen."