Bij Antwerp ging het inleveren van loon wel heel vlotjes: "En iedereen dacht dat deze groep niet goed aan elkaar hing..."

Antwerp vroeg zijn spelers ook om loon in te leveren tijdens de coronacrisis. In tegenstelling tot bij andere teams gebeurde dat zonder problemen.

De anciens van de groep spraken met de rest van de kleedkamer en in één dag tijd was het geregeld. "Door de heisa het hele jaar door leek het voor de buitenwereld dat de groep niet goed aan elkaar hing, maar deze deal heeft aangetoond dat dat niet zo was”, aldus Faris Haroun in GvA.

Spelers die geen 80.000 euro per jaar verdienden, moesten niks afstaan. De anderen een percentage. “Bij Antwerp is de deal op een zeer faire manier tot stand gekomen. Niet met het mes op de keel, zoals bij andere clubs gebeurde Ik heb het voorstel met Sinan, Lior en Mbo besproken. Daar zijn ze unaniem en zonder tegenspraak op ingegaan. Hun goedkeuring vergemakkelijkte het ook om de andere spelers over de streep te trekken.”