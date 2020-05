Fabio Capello was opgelucht toen hij Ronaldo verkocht: "En plots begonnen we te winnen"

Ronaldo, O Fenomeno, is misschien wel een van de beste voetballers die ooit het veld betrad, maar de Braziliaan kende ook zijn mindere kanten. Dat liet Fabio Capello verstaan aan Sky Sports.

De Italiaanse coach, die nu al twee jaar op pensioen is, kwam terug op het vertrek van Ronaldo bij Real Madrid. "Hij was een geweldige speler, de beste die ik ooit heb meegemaakt. Hij was pijlsnel, had een geweldige techniek en was een echte killer voor doel."

"Maar hij had zijn maniertjes. Hij gaf vaak feestjes en op een bepaald moment kwam Van Nistelrooy naar mij en zei hij 'coach, de hele kleedkamer stinkt naar alcohol'. Toen wist ik het zeker, hij moest vertrekken."

Ronaldo vertrok uiteindelijk naar Milaan en had achteraf niet veel positief te vertellen over de Italiaanse coach, maar ondertussen zijn de plooien alweer gladgestreken. "Als we elkaar nu tegenkomen volgt er altijd een leuke en gezellige babbel."

Ronaldo zag zijn carrière afgeremd worden door knieblessures en afleidingen naast het veld, maar alsnog voetbalde de Braziliaan een fantastische carrière bij elkaar. Het blijft een eeuwig verhaal van wat had kunnen zijn. Maar wat wel zeker is, is dat Ronaldo de geschiedenisboeken ingaat als een van de allerbeste.