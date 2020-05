Nieuwe investeerders KV Oostende beloven meer focus op jeugd: "Naar het voorbeeld van Bataille en D'Haese"

KV Oostende heeft op hun website meer uitleg gegeven over de nieuwe investeerders. Nu KVO hun licentie behaald heeft, kan er weer gefocust worden op de toekomst.

KV Oostende behaalde alsnog hun licentie voor het BAS, hoe dat tot stand kwam kon u al HIER lezen. Met de nieuwe investeerders kan er nu weer volop naar de toekomst worden gekeken. Op de website van KVO kwam er een korte voorstelling van de nieuwe investeerders en hun ambities.

Die nieuwe investeerders zijn Pacific Media Group, Chien Lee, Partners Path Capital en Krishen Sud. PMG wordt geleid door Paul Conway en Grace Hung, zij investeren voornamelijk in de entertainmentindustrie. Chien Lee doet dat dan weer vooral in de sportwereld. Beide hebben al samen geïnvesteerd in het Franse OGC Nice, waarmee ze voor het eerst Champions League voetbal haalden.

Beide namen in 2017 ook Barnsely over, waarmee ze meteen promotie konden afdwingen naar de Championship. Naast de voirge twee clubs werd er ook nog geïnvesteerd in FC Thun.

Partners Path Capital heeft net als Lee heel wat ervaring in de sportwereld. Zo toverden zij het noodlijdende Tampa Bay Raiders in drie seizoenen om tot topploeg in Major League Baseball. Ook Krishen Sud is investeerder. Hij is stichter van het Sivik Healthcare Fonds, een organisatie die investeert in de wereldwijde gezondheidszorg.

De investeerders hebben duidelijke plannen met KV Oostende. "De nadruk zal liggen op het ontwikkelen van eigen talent, dat zich kan doorzetten tot het eerste elftal. Zoals Jelle Bataille en Robbie D'Haese hen al voordeden. We willen ons focussen op een team met voornamelijk Belgisch talent, aangevuld met jong talent uit de buurlanden."