Hoe KV Oostende eigenlijk 'Mission Impossible' afrondde: drie plus twee slapeloze nachten

Het was een helse tocht richting licentie bij KV Oostende. Zondagavond werden er een paar flessen champagne gekraakt, want eigenlijk hadden ze net 'Mission Impossible' afgerond.

Een weekend van heel wat emoties. Stijf van de zenuwen stonden ze in Oostende, want eigenlijk hadden ze na de verdediging van vrijdag al vroeger nieuws verwacht van het BAS. Na hun verdediging van vier uur op maandag, waren ze vrijdag slechts een kwartiertje bezig en werden er geen bijkomende vragen gesteld. Zaterdag volgde echter een hele dag radiostilte en ook zondag was het nog nagelbijten tot 20u 's avonds, tot het verlossende telefoontje kwam.

Bureaucratie overwonnen

Bij Oostende voelden ze zich de voorbije weken onder een microscoop liggen terwijl andere clubs ten hoogste met een verrekijker bekeken werden. Ze beweren bij hoog en laag dat ze geen weet hadden van het feit dat het geld op de rekening van KVO moest staan en dat ze daar slechts uren voor de BAS-zitting van maandag werden van op de hoogte gebracht.

De Licentiemanager had zelfs al gezegd dat het over was, maar het BAS gaf hen meer speling. Tot vrijdag... Maar ook dat bleek quasi 'Mission Impossible'. Alle bureaucratie voor een kapitaalsverhoging vanuit Amerika overwinnen? Tom Cruise had het er problemen mee gehad... In sneltempo werden de statuten van de club veranderd en werd de kapitaalsverhoging doorgevoerd. Hoe zwaar ze daar de notarissen en banken voor onder druk moesten zetten... Het angstzweet stroomde royaal.

Toch nog vragen

Frank Dierckens heeft er zijn slaap voor gelaten om samen met het team van PMG het geld op tijd op de Oostendse rekening te brengen. Na de slapeloze nachten die de onderhandelingen met Alychlo en Marc Coucke hem opleverden, een tweede verkorting van zijn leven.

Dat hij nu voor respect ijvert voor Marc Coucke is ook wel begrijpelijk, want Coucke liet heel wat miljoenen vallen. Al blijft het natuurlijk een feit dat ze grotendeels door Coucke in die situatie zijn beland en dat Coucke zonder akkoord nog veel meer was kwijtgeraakt. Maar eind goed, al goed. Al gaan ze bij Oostende toch wel nog eens een woordje meespreken als het gaat over de Licentiecommissie en hoe ze zich behandeld voelen.