Eden Hazard maakte enorme indruk op tegenstander: "Beste speler waar ik ooit tegen speelde"

Eden Hazard was jarenlang een van de uithangborden van de Premier League en maakte menig verdedigers het leven zuur. Zo kwam Benjamin Mendy ook ooit tegenover de Belg te staan.

En Hazard liet een geweldige indruk na op de Franse verdediger. "Hazard is ongetwijfeld de beste speler waar ik ooit tegen speelde. Hij is het totale pakketjes. Hij heeft snelheid, kracht, kan geweldig dribbelen en is dodelijk voor doel. Daarnaast is hij ook gewoon een toffe peer."

Benjamin Mendy kwam in 2017 aan in Manchester City en kreeg zelfs even het etiket 'duurste verdediger aller tijden'. De Fransman kwam zo in een team te spelen met Kevin De Bruyne, die net als Hazard een geweldige indruk nalaat op Mendy.

"Kevin is een van de beste middenvelders ter wereld. Als hij naar doel trapt, dan trapt hij de bal gewoon door het net heen. Hij is een hele intelligente en complete speler, met een geweldige vista. Ik noem hem de pianist. Hij doet het er allemaal zo sierlijk uit zien."