Jonathan David geeft aan in welke competitie hij graag zou willen voetballen: "Daar is meer concurrentie"

Jonathan David lijkt deze zomer te vertrekken bij AA Gent. De jonge sterkhouder kan op heel wat belangstelling rekenen, maar nu kunnen heel wat ploegen hem al schrappen van zijn lijstje. David wil namelijk graag naar de Bundesliga.

Jonathan David gaf een interview bij SkySports. De 20-jarige Canadees is naar eigen zeggen klaar voor de volgende stap. "De Bundesliga zou het beste bij mij passen. Qua tempo is het te vergelijken met de Belgische competitie, maar er is daar meer kwaliteit en meer concurrentie."

De jonge aanvaller legt uit dat hij onder de indruk is van de belangstelling. "Ik had niet verwacht dat de grote clubs nu al interesse zouden tonen. Ik dacht dat ik te jong was voor zo'n ploegen, maar ik voel mij wel klaar voor de volgende stap."