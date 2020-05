Nieuwe aandeelhouders KV Oostende doen sportieve plannen uit de doeken: onduidelijkheid troef over de sportieve staf

Nieuwe bazen nieuwe wetten. De nieuwe Amerikaanse hoofdaandeelhouder van Oostende, Paul Conway, heeft deze alvast aan de huidige sportieve staf meegedeeld. De toekomst van Custovic en co bij de kustploeg oogt nog onduidelijk.

Paul Conway lichtte Adnan Custovic, Franky Van der Elst en Franck Berrier in over de nieuwe wind die de Amerikanen door de kustploeg willen doen waaien. Zo zal de focus vooral liggen op het aantrekken van nieuwe spelers door middel van data-analyse.

Volgens Het Laatste Nieuws is het nog niet duidelijk of de huidige T1 en zijn assisten meestappen in het verhaal van KVO. Moeskroen staat alvast klaar om Custovic op te vangen mocht de Bosniër beslissen om Oostende te verlaten.