UPDATE: De storm lijkt even te gaan liggen: Pro League doet water bij de wijn en gaat in op vraag van Telenet

Ze zijn bij Telenet en de andere rechtenhouders 'not amused' met de houding van de Pro League. Die laatsten hebben de rechtenhouders van de tv-uitzendingen laten weten dat ze geen geld terug zullen storten van de matchen die niet zijn doorgegaan.

Het ziet ernaar uit dat het tot een krachtmeting voor het gerecht gaat komen. De Pro League meent volledig in zijn recht te staan nadat de regering besliste om geen sportevenementen toe te laten to en met 31 juli. Door die overmacht kunnen ze het seizoen niet afwerken, maar zouden ze dus ook niet verplicht zijn een deel van het tv-geld van het seizoen 2019-2020 terug te storten.

In een officiële verklaring aan Belga stoort Telenet zich aan deze beslissing. Telenet, VOO en Proximus betaalden de laatste schijf van 23 miljoen euro al, maar zagen zich 93 wedstrijden door de neus geboord. Ze willen een gesprek met de Pro League of anders zien ze zich genoodzaakt naar de rechtbank te trekken.

Als ze weigeren, is Telenet genoodzaakt verdere juridische stappen te zetten

"Wij hebben inderdaad deze week een reactie ontvangen van de Pro League”, laat Telenet officieel weten. “In die reactie laat de Pro League weten dat het niet van plan is om het voorschot, dat betaald is voor niet geleverde diensten, terug te betalen. Wij hebben vandaag opnieuw een brief gestuurd naar de Pro League met de vraag om - zoals contractueel is vastgelegd bij conflicten – een formele meeting te hebben. Als ze dit weigeren, is Telenet genoodzaakt verdere juridische stappen te zetten.”

UPDATE: Volgens Het Laatste Nieuws heeft de Pro League ingestemd tot een gesprek met Telenet. Zo wordt een rechtszaak (nog even) vermeden. De Pro League blijft immers bij haar standpunt en is niet van plan om iets terug te betalen van de laatste schijf tv-gelden.