Fransman die anoniem wil blijven verkoopt WK-medaille voor 65.000 euro

Bizar nieuws over wereldkampioen Frankrijk. Iemand uit de spelerselectie die in 2018 op het hoogste podium stond heeft zijn medaille laten veilen.

De gouden WK-medaille werd verkocht bij veilingshuis Julian's Auction en ging voor 71.875 dollar (65.000 euro) onder de hamer. Na tien biedingen was de verkoop een feit. Het veilingshuis verkocht nog andere sportstukken. Twee WK-medailles van Brazilië (1994 en 2002) leverden samen 90.000 euro op.

Frankrijk won het WK van 2018 in Rusland door Kroatië met 4-2 te kloppen in de finale. In de halve finale schakelden les Bleus de Rode Duivels uit en daarvoor rekenden ze af met Uruguay en Argentinië.