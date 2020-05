Geen lege stadions meer door alleen kinderen toe te laten? Viroloog Steven Van Gucht denkt er het zijne van

Het voorbije weekend was er voor het eerst in dik twee maanden tijd weer topvoetbal op de beeldbuis. Een geschenk uit de hemel voor sommigen, terwijl anderen het al snel voor bekeken hielden omdat de stadions leeg en sfeerloos waren. Vormen kinderen de oplossing voor dat probleem?

Hier en daar klinkt het voorstel om het stadion open te laten voor kinderen. Alleen maar voor kinderen. Door hun aanwezigheid zou er immers weer meer leven in de brouwerij zijn, want zonder een enkele fan is de beleving van een voetbalwedstrijd maar matig.

Viroloog Steven Van Gucht is geen voorstander van het voorstel, waar bijvoorbeeld de voorzitter van PEC Zwolle zich bijvoorbeeld wel in kan vinden. "Ik zou het in eerste instantie niet aanraden. Die kinderen gaan afkomstig zijn van verschillende dorpen, van verschillende scholen", legt de viroloog uit bij Het Laatste Nieuws.

"Dat creëert toch weer de mogelijkheid voor het virus om te gaan spreiden, tussen scholen, tussen families. Kinderen zijn niet heel gevoelig voor het virus. Ze gaan meestal ook niet echt ziek worden, maar ze kunnen wel besmet worden en ze kunnen het ook wel doorgeven", klinkt zijn verdere uitleg.