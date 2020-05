Voetbal Vlaanderen niet opgezet met nieuwe data voor beginfase van Croky Cup en de gevolgen voor amateurclubs

De kalender van de Beker van België is gewijzigd tegenover de vorige seizoenen en dat heeft gevolgen voor de amateurreeksen. Daar is Voetbal Vlaanderen niet mee opgezet.

De Beker van België begint uiteraard al vroeger dan wanneer de profclubs eraan te pas komen. Pas in ronde 5 komen de clubs uit 1B in het toernooi. Volgend seizoen zal de begin fase van het bekertoernooi een week later beginnen.

Door het nieuwe voorstel zou die vijfde ronde na 1 september plaatsvinden. Daardoor kunnen matchen tegen de topploegen in die fase van de competitie wel voor publiek gespeeld worden. Tot en met 31 augustus is dat niet mogelijk.

"Ik ben verrast dat men later begint in plaats van eerder en ik ben hier uiteraard niet blij mee", legt Benny Mazur, de secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen, uit bij Het Belang van Limburg. "Dit heeft gevolgen voor de competitie in tweede amateur, derde amateur en de provinciale reeksen."

"Bij Voetbal Vlaanderen ligt het voorstel op tafel om op 5 en 6 september te beginnen. Er zullen dus clubs zijn die een competitiewedstrijd midweek moeten afwerken omdat ze nog in de beker zitten. In het verleden hebben we ons wat dat betreft soepel opgesteld. Dat zullen we ook nu doen", besloot Mazur.