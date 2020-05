Rooney als 007? Speler-manager van Derby County installeert vluchtroute (inclusief vluchtauto) in nieuwe woning

Wayne Rooney is tegenwoordig aan de slag als speler-manager van Derby County. De voormalige international is van plan om in de buurt te blijven. In zijn villa wordt niets aan het toeval overgelaten.

De bouw van het nieuwe stulpje van Wayne Rooney is bijna klaar. De villa is volgens de Engelse kranten zo’n 25 miljoen euro waard. De speler-manager van Derby County heeft zelfs zijn eigen golfresort op het domein. Al is er ook een opvallend extraatje. Rooney heeft een geheime ontsnappingsroute - het gezin was enkele jaren geleden bijna het slachtoffer geworden van een homejacking - laten installeren. Op het einde van die tunnel is een bunker én staat een vluchtauto klaar.