Braziliaanse zakenman wil van Vasco Da Gama sterrenensemble maken: Yaya Touré is binnen, ook Balotelli en Zlatan worden genoemd

Leven Siano wil voorzitter worden van de Braziliaanse eersteklasser Vasco Da Gama. Om zieltjes te winnen doet hij bijzonder grote beloftes.

De steenrijke zakenman wil van Vasco Da Gama een sterrenensemble maken. En het ziet ernaar uit dat het geen loze beloftes zijn. Yaya Touré is bereid om mee in het project te stappen. De Ivoriaan maakte in Europa furore bij onder meer Beveren, Barcelona en Manchester City en zit nu zonder club.

Qua verkiezingsbelofte kan een speler met zo'n adelbrieven natuurlijk tellen. Bovendien heeft Siano ook goede contacten met de makelaar van Mario Balotelli en Zlatan Ibrahimovic. Ook Sebastian Giovinco (ex-Juve) staat in de belangstelling van de zakenman.

Wanneer de voorzittersverkiezingen bij Vasco Da Gama gaan plaatsvinden is nog niet duidelijk.