Boli Bolingoli voelt zich vergeten in België bij kampioen Celtic en legt hoge ambities op: "Ik ga het de bondscoach moeilijk maken"

Er zijn inmiddels al drie seizoenen gepasseerd sinds Boli Bolingoli Club Brugge inruilde voor Rapid Wenen. Dit jaar werd hij in zijn eerste seizoen bij Celtic uitgeroepen tot landskampioen.

Net als in België werd er in Schotland beslist om een kampioen uit te roepen zonder verder te voetballen en zo mag het Celtic van Boli Bolingoli zich nog een jaar langer titelhouder noemen. De linksachter met een verleden bij Club Brugge voelt zich een beetje vergeten in België.

Dromen van de Rode Duivels

"Ik word zelfs zwaar vergeten. Zeker tegenover sommige andere spelers. Ik vind dat ik wat meer waardering mag krijgen voor mijn prestaties. Ik speel toch bij Celtic, hé. Bij Rapid Wien speelde ik al twee goede seizoenen. Daar is toen ook weinig over verteld. Ik blijf mijn ding doen en ik wil stappen blijven maken. Misschien wordt er dan wel gesproken over Boli", legt Bolingoli uit bij Het Laatste Nieuws.

En ondertussen droomt hij ervan om samen met zijn neef Romelu Lukaku bij de Rode Duivels te spelen. "Het is mijn doel om international te worden. Ik denk wel dat ik ooit mijn kans kan krijgen. Volgend seizoen wil ik er helemaal voor gaan en het de bondscoach moeilijk maken. Zeker nu het EK is verplaatst. Het systeem dat de Duivels spelen, is me op het lijf geschreven", besluit hij.