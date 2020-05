"Clement maakte gebruik van mijn penaltymisser": Mbaye Diagne over zijn vertroebelde relatie met Philippe Clement

Als het over Mbaye Diagne gaat, borrelt de penaltymisser in Parijs al snel op in ons geheugen. De Senegalese spits komt in de Britse pers terug op het moment waarop hij zich onmogelijk heeft gemaakt bij Club Brugge.

Na zijn penaltymisser kwam Mbaye Diagne niet meer in het stuk voor bij Club Brugge. "Ik had die strafschop niet mogen nemen", gaf de spits toe bij The Guardian. "Maar ik wou het team zo graag helpen. Ik dacht dat ik hem moest nemen om de goal te scoren die van mij gevraagd werd. Het was pure adrenaline en vastberadenheid om te helpen." Ik denk dat hij mijn penaltymisser gebruikt heeft om een punt te maken. Maar de elfmeter werd gestopt en sindsdien maakte Philippe Clement rekende Clement niet meer op Diagne. "Ik excuseerde me bij de spelers en de trainer en trainde daarna zo hard ik kon. De coach koos voor spelers die ik respecteer maar, als ik eerlijk moet zijn, niet van hetzelfde niveau zijn." Vervolgens stapte hij naar Clement. "'Ik ben de baas, ik neem de beslissingen', zei hij. Vanaf toen negeerde hij me. Hij zei zelfs geen hallo meer. Ik denk dat hij me er nooit bij wou hebben. Het waren anderen die me overtuigd hebben om naar Brugge te gaan. Ik denk dat hij mijn penaltymisser gebruikt heeft om een punt te maken", besloot de Senegalese spits.