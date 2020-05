Mexico stopt noodgedwongen competitie na acht besmettingen bij één ploeg: geen kampioen

De voetbalcompetitie in Mexico is nu ook stopgezet. Die beslissing werd vrijdag genomen nadat de coronapandemie hard had toegeslagen bij één van de profvclubs.

Bij Santos Laguna testten woensdag maar liefst acht spelers positief op COVID-19. Daarop besliste de Mexicaanse voetbalbond vrijdag om heel het seizoen stop te zetten. Er wordt geen kampioen aangeduid. De twee topteams, Cruz Azul en Leon, mogen de CONCACAF Champions League spelen. In het land zijn er nu 6.090 doden te betreuren door COVID-19. In totaal zijn er 56.594 mensen besmet.