🎥 Bojan Nastic wint met Bate Borisov Wit-Russische beker voor meer dan 5.000 toeschouwers

Terwijl in heel Europa de competities werden onderbroken door het coronavirus ging de Wit-Russische gewoon verder als er niets was gebeurd. Zondag werd de bekerfinale betwist.

Het grote verschil tussen de Wit-Russische competitie men en zonder de coronacrisis is het aantal toeschouwers. Dat nam sterk af tijdens de crisis, maar voor de bekerfinale werd een uitzondering gemaakt.

Er tekenden zondag toch zo'n 5.000 toeschouwers present voor de eindstrijd van de Wit-Russische beker tussen Dynamo Brest en BATE Borisov. De partij leek af te stevenen op 90 minuten en twee verlengingen zonder doelpunt, maar in minuut 121 voorkwam Zakhar Volkov dat er strafschoppen genomen moesten worden. Na een onwaarschijnlijke flipperkastgoal dan nog...

De Bielorrusia al mundo (?). Así ganó Bate Borisov la final de la Copa ante el Dinamo Brest. En el 120' +1 del alargue con gol de Zahkar Volkov. Con el poco fútbol que hay hoy en el planeta esto es un diamante. pic.twitter.com/d18xOKq1xb — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) May 24, 2020

De ontlading was dan ook bijzonder groot. Bij bekerwinnaar BATE stond er overigens een oude bekende van de Jupiler Pro League tussen de lijnen: Bojan Nastic. De Bosniër werd in september 2019 verkocht aan BATE, nadat Genk hem ook al had uitgeleend aan KV Oostende.