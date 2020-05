Bundesliga: Leipzig rekent in de eerste helft al af met Mainz

RB Leipzig heeft gedaan wat het moest doen en versloeg al bij al een pover Mainz met 0-5.

In de heenwedstrijd werd het 8-0 voor Leipzig en het was dus taak voor Mainz om deze keer beter te verdedigen, maar dat lukte hen niet. Timo Werner is dit seizoen goed bij schot en heeft er al 21 tegen de netten geknald. Maar dat waren de verdedigers van Mainz blijkbaar even vergeten toen ze hem na 11 minuten al te gemakkelijk lieten inlopen op een voorzet, 0-1.

Mainz kwam er amper uit en Leipzig profiteerde van de ruimte die het kreeg. Aanvoerder Poulsen kon de voorsprong dan ook verdubbelen met een krachtige kopbal. Het was voor de Deen zijn 250e wedstrijd voor de club. Wanneer Sabitzer nog voor de rust het derde doelpunt voor Leipzig tegen de netten werkte was de wedstrijd gespeeld.

De rust bracht niet veel beterschap voor Mainz. Na de pauze mocht Kampl zomaar door de verdediging wandelen en bood hij Werner zijn 23e van het seizoen aan. Timo Werner vervolledigde zijn hattrick nog na een snel genomen vrije trap.

Met deze zege springt Leipzig in het klassement weer over Leverkusen naar de derde plek.