UPDATE: 'Eerste bod geweigerd, is Genk bereid om 6 miljoen euro op tafel te leggen voor topschutter in Nederland?'

Nadat hij dit seizoen vijftien keer scoorde in de Eredivisie kan topschutter Cyriel Dessers op flink wat interesse rekenen. Zo is het seizoen van de spits van Heracles Almelo niet onopgemerkt voorbijgegaan bij de Belgische topclubs.

Cyriel Dessers heeft er een topseizoen opzitten bij Heracles Almelo. De gewezen aanvaller van Lokeren en OH Leuven was goed voor 15 goals en 5 assists en strandde op de achtste plaats met Heracles.

Er is een resem geïnteresseerden en een ervan is Racing Genk. De Limburgers hebben nood aan aanvallende slagkracht naast Paul Onuachu sinds het vertrek van Ally Samatta. Het Laatste Nieuws kreeg bevestiging dat de eerste gesprekken al zijn afgerond.

Er zijn ook buitenlandse clubs die Dessers in het vizier hebben, maar volgens HLN is Genk de meest concrete. Dessers stond op het punt om voor het eerst voor de nationale ploeg van Nigeria uit te komen, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten.

UPDATE: Volgens Het Belang van Limburg legde Heracles een eerste bod van Genk naast zich neer en vraagt het nu zes miljoen euro voor Dessers. Maar zijn de Limburgers ook bereid om dat te betalen?