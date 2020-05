"Criminele beslissing" zorgt voor 41 doden bij Champions League-duel

Het laten doorgaan van de wedstrijd Liverpool-Atletico Madrid in de Champions League mét publiek heeft geleid tot 41 doden, blijkt uit een onderzoek van de Britse gezondheidsdienst NHS.

Een volgepakt Anfield in Liverpool voor de return van de achtste finale in de Champions League. Zo'n 52.000 supporters waaronder 3.000 Spanjaarden die hun thuisland nog konden ontvluchten terwijl er al coronamaatregelen getroffen waren in Spanje. Die bijeenkomst heeft ervoor gezorgd dat er 25 tot 35 dagen later 41 mensen gestorven zijn door het coronavirus.

Liverpool-Burgemeester Steve Rotherham zei eerder dat hij een onderzoek wou naar de impact van die wedstrijd op de coronasituatie. De Britse overheid had toen nog geen maatregelen getroffen. Rotherham zei toen nog bij de BBC dat het "schandalig zou zijn als mensen besmet zouden geraakt zijn bij een sportwedstrijd die eigenlijk niet door had mogen gaan."

"Criminele beslissing"

Ook Liverpool-trainer Jurgen Klopp zou volgens Carlo Ancelotte gekant zijn geweest tegen het idee om de wedstrijd plaats te laten vinden. "Hij vond het een criminele beslissing en ik vond dat hij gelijk had", klinkt het bij Ancelotti.

De burgemeester van Madrid sluit zich aan bij de Duitse trainer van Liverpool. "Het was gewoon onlogisch om 3.000 fans naar Engeland te sturen. Het was een fout, zeker als je er achteraf op terugkijkt."