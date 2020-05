Alderweireld door spelersvakbond gekroond tot 'Community Champion'

Toby Alderweireld heeft een heel erg mooie onderscheiding gekregen. De verdediger van Tottenham werd door de spelersvakbond PFA verkozen tot 'Community Champion' van het voorbije seizoen.

De trofee gaat naar de speler die volgens de spelersvakbond zich het meest heeft ingezet voor de gemeenschap. Via Twitter reageerde Alderweireld al op het winnen van deze trofee.

“Het is een eer om uitgeroepen te worden tot PFA Community Champion. Ik denk dat het belangrijk is om iets terug te geven aan de lokale gemeenschap. Daar hebben wij allemaal een belangrijke rol in en ik heb het altijd leuk gevonden om op deze manier met mensen in contact te komen.”

Alderweirld won de trofee omdat hij meehielp aan een campagne tegen pesten, tablets doneerde aan zieken tijdens de coronacrisis, zodat deze hun familie konden blijven zien en omdat hij een video stuurde naar een fan die erg ziek was.

An honour to get the @PFA Community Champion award for 2019/20! As footballers, I think we all have an important role in giving back to the local community and I have always enjoyed connecting with people in this way 👍💙 #THFC Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) May 24, 2020