'Moses Simon tekent vierjarig contract in de Ligue 1'

Moses Simon gaat volgend seizoen bij een 'nieuwe' club aan de slag. De aalvlugge aanvaller ziet zijn aankoopoptie bij FC Nantes gelicht worden.

Moses Simon heeft een nieuwe werkgever. Dit seizoen kwam de Nigeriaan op huurbasis uit voor FC Nantes. De Franse Kanaries zijn duidelijk tevreden over Simon, want ze gaat de aankoopoptie in zijn contract lichten.

Ex-KAA Gent

Nantes betaalt vijf miljoen euro aan Levante, de Spaanse club die Moses Simon in 2018 kwam wegplukken bij KAA Gent. De Spanjaarden betaalden toen vijf miljoen euro en zullen nu een gelijkaardig bedrag ontvangen van Nantes.

Bij Nantes heeft de 24-jarige Moses een contract getekend tot 2024, weet Ouest France. Het nieuws moet nog wel bevestigd worden door de club. Simon was dit seizoen goed voor vijf goals en vijf assists in de Ligue 1.